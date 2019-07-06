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Умер одиозный беларуский идеолог Владимир Заметалин

07.07.2019 15:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 7 июля, в 9 часов утра у себя дома скончался Владимир Заметалин. Об этом сообщили члены его семьи, причина смерти пока неизвестна. Пишет «Наша Нива». В мае этого года Заметалину исполнился 71 год.

Владимир родился в Туле, окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, служил политруком в Германии, на Дальнем Востоке. А потом переехал в Беларусь, где стал полковником  и возглавил пресс-службу Минобороны. Как пишет «НН», Заметалина называли кардиналом беларуской идеологии, автором двух беларуских референдумов, крестным отцом «Дожинок» и «Славянского базара» и правой рукой президента.

Кроме должности в Минобороне, Заметалин работал: в 1997 году вице-премьером, в 200 году заместителем главы Администрации президента, ответственным за идеологию. В конце карьеры, с 2006 по 2010 год, Заметалин возглавлял «Беларусьфильм», фигурировал как продюсер нескольких беларуско-российских фильмов на военную тематику: «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Снайпер: оружие возмездия».

Как пишут в СМИ, пока Владимир был вхож в Администрацию президента, в стране отмечалось «мощнейшее давление на культуру». Напомним, последний громкий скандал с этим человеком случился в прошлом году: Владимир зашел в «Евроопт» в ТЦ «Галерея», где есть беларускоязычные кассы. И возмутился, что кассир попвталась обслужить его на мове. 

Фото обложки: Владимир Заметалин. Страница фильма «Брестская крепость» на Film.ru

 
 
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Сегодня, 7 июля, в 9 часов утра у себя дома скончался Владимир Заметалин. Об этом сообщили члены его семьи, причина смерти пока неизвестна. Пишет «Наша Нива». В мае...
 
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