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Четыре человека погибли в ДТП в Березовском районе

07.07.2019 16:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Четыре человека погибли в ДТП в Березовском районе
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в ДТП в Березовском районе. Об этом в telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня неподалеку от города Белоозерск. "Предварительно известно, что водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо. Это двое малолетних детей и двое взрослых - мужчина и женщина", - проинформировала Ольга Чемоданова.

По информации правоохранителей, в автомобиле находились 10 человек. Пять из них выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в ДТП в Березовском районе. Об этом в telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга...
 
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