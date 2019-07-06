Источник материала: Новости Волковыска

Лидер оппозиционной польской партии пришел на рынок на Кавалерийской в Белостоке. Он пообещал продавцам, что если на ближайших выборах к власти придет оппозиция, белорусы снова смогут оформлять визы за покупками, сообщает hrodna.life.

“Мы здесь, чтобы показать, что необдуманные решения, которые наносят ущерб польской экономике и предпринимательству, должны быть изменены”, – заявил в субботу (6 июля) Гжегож Щетина, руководитель партии Platforma Obywatelska (“Общественная Платформа”), на рынке по ул. Кавалерийской, пишет poranny.pl.

Вместе с коллегами он приехал в Белосток в рамках акции «ПОговорим». – Вчера мы были в Мазовии, сейчас на Подляшье. Это начало маршрута. На следующей неделе Лодзь, Поморье. Мы будем с людьми – говорить, спрашивать, слушать. До выборов осталось четыре месяца, но время отпусков посвятим этому, – подчеркнул Щетина. – Мы считаем, что именно люди, поляки, должны написать программу крупнейшей оппозиционной партии, – сказал он.

Представитель партии РО на Подляшье Роберт Тышкевич назвал рынок на Кавалерийской особым местом: “Именно здесь продавцы собрали более тысячи подписей с петицией министру иностранных дел о восстановлении виз за покупками для белорусов. Без этих виз рынок умирает. Глупое решение действующей партии правительства PiS (“Право и Справедливость”) лишило белорусов возможности приехать в Польшу. Петиция в настоящее время находится в Министерстве иностранных дел. До сих пор, конечно, нет ответа”.

– Эти правила бесчеловечны и бездумны. Вот почему стоит иметь хорошие отношения в Европейском Союзе, чтобы голос тех людей, которые могут вести свой бизнес здесь только так, был услышан. И мы гарантируем это, – заявил Гжегож Щетина и вместе с другими активистами углубился в рынок.

– Пусть лучше достанут свои кошельки и что-нибудь купят. Мы не наедимся листовками, – прокомментировали двое присутствующих. Но многие поддержали партийцев.

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