Источник материала: Новости Волковыска

Обе волковысские дружины, выступающие в чемпионате Гродненской области по футболу, в минувшие выходные одержали победы, и обе на выезде.

В субботу «ЛІК» в Гродно одолел СДЮШОР-Белкард 0:2. Гости имели массу моментов для взятия ворот соперника, но «распечатали» лишь под занавес матча, когда хозяева заметно подустали. Сначала на 83-й минуте Егор Литвин открыл счет в матче, а в добавленное время Денис Гуляй забил красивый гол - находясь спиной к воротам, качнул двух центральных защитников, усадив из на пятую точку, вошел в штрафную и направил мяч прямо в угол в притирку со штангой. Эта победа «ЛІКа» заставила волков поверить в свои силы и продолжить борьбу за место под солнцем в группе «А».

В воскресенье «Cмена» играла в Островце с одноименной командой. Накануне, в матче пропущенного тура, островечане на выезде немного неожиданно выиграли у одного из претендентов на «золото» команды «ПК им. В.И. Кремко». Поэтому было немного тревожно – как-то сложится игра со сменовцами.

Но гости показали всю свою мощь и уверенно победили со счетом 0:3. Но победа далась с трудом – первый тайм тому подтверждение, когда на табло красовались нули. А во втором слаженные действия волковычан привели к трем мячам в ворота соперника. На 49-й минуте матча Илья Касьян открыл счет в матче, спустя семнадцать минут Геннадий Костюкевич увеличил преимущество сменовцев, а на 66-й минуте Константин Харук поставил жирную точку. После этой победы «Смена» вернула себе первую строчку в турнирной таблице в группе «Б».

Зельвенская «Чайка» дома, ведя по ходу матча 1:0, не смогла устоять под натиском слонимчан и в результате уступила 1:4. У хозяев гол на первой минуте забил Артем Пиванович.

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