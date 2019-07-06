В ДТП под Белозерском погибли четверо человек, в том числе двое детей

Источник материала: Интерфакс

Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли в ДТП, произошедшем в воскресенье под Белозерском (Брестская обл.), сообщили в пресс-службе МВД.

"Предварительно известно, что водитель автомобиля "Мерседеc GL" не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых (мужчина и женщина)", - говорится в сообщении МВД.

При этом, по данным милиции, в автомобиле находились 10 человек. Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски еще одного ребенка, бывшего в машине.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.