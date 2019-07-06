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"Рыцарский фест-2019" пройдёт на Могилевщине в начале августа

07.07.2019 15:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест-2019" планируется провести в Мстиславле 2-3 августа, сообщил методист отдела организационно-методической и культурно-массовой работы РЦКиНТ Анатолий Вольский.

"Подготовка к празднику уже стартовала. Перед культработниками стоит задача привнести в фестиваль что-то новое и необычное", - рассказал Вольский сайту Могилевского облисполкома.

"В прошлом году большую популярность на празднике приобрели исторические квест-игры. Поэтому на этот раз мы придумаем ещё более захватывающие игры, которые будут интересны и детям, и взрослым", - отметил Вольский. Одной из изюминок фестиваля станет конкурс средневековых напитков, в котором примут участие все желающие. Конкурсанты должны будут представить напитки, изготовленные по старинным рецептам: вина, сбитни, различные травяные чаи».

Кроме этого, РЦКиНТ готовит дебют музыкального коллектива, который представит старинные номера в средневековом стиле, даст мастер-классы старинного танца и песни гостям праздника.

В данный момент ведутся переговоры с историческими игровыми клубами. Уже подтвердил своё участие Хиславичский рыцарский клуб. Ожидает гостей и качественная белорусская музыка. Гости фестиваля услышат ее от известной группы средневековой музыки "Старый Ольса". Также направлено приглашение представителям Литовской ассоциации барбекю.

 
 
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Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест-2019" планируется провести в Мстиславле 2-3 августа, сообщил методист отдела организационно-методической и...
 
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