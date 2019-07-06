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Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин

07.07.2019 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Нидерландский университет в городе Эйндховен ограничит наем на работу ученых-мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вуз реализует специальную программу найма исследователей, в рамках которой отбирает кандидатов по гендерному признаку. Места будут предоставлять в приоритетном порядке именно женщинам, обеспечивая их дополнительным стартовым грантом – каждой новой сотруднице выделят 100 тысяч евро на исследования.

В университете такое решение объясняют, с одной стороны, сильной нехваткой женского персонала, а с другой – большей предрасположенностью дам к проведению тщательных исследований.

Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин

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Новости Нидерландов. Нидерландский университет в городе Эйндховен ограничит наем на работу ученых-мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вуз...
 
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