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Когда заняться бытовыми вопросами, а когда запланировать стрижку? Лунный календарь на неделю с 8 по 14 июля
Источник материала: СТВ
Понедельник, 8 июля
7-ой лунный день. Очень насыщенный энергетически. Время, когда можно и нужно «сворачивать горы».
День связан с речью и словами. Хорош для переговоров, собеседований, выступлений. Важно думать над тем, что говорите: всё сказанное, даже случайно, может воплотиться – и хорошее, и плохое. Не желайте зла окружающим – всё вернётся к вам.
В этот день хорошо заниматься любой домашней работой, садово-огородными делами, делать покупки.
Стоит отправиться в кратковременную поездку. Удачными будут свидания.
День хорош для окраски волос.
Откажитесь в еде от куриного мяса и яиц.
Постарайтесь не бить посуду и не рвать бумагу.
Вторник, 9 июля
До 12: 38 продолжается влияние 7-го лунного дня. После 12:38 – 8-ой лунный день. Противоречивый: ситуация может неожиданно меняться, возникать старые проблемы и нерешённые вопросы.
Работать в эти сутки лучше поменьше, а начальства, вообще, избегать.
Благоприятны любые поездки.
Хорошо заниматься жилищными вопросами: от планирования переезда до перестановки мебели.
Поменьше контактируйте с водой. В то же время хорошо готовить лекарственные отвары. Есть лучше меньше.
Стоит сходить подстричься.
Среда, 10 июля
До 14:01 продолжается влияние 8-го лунного дня. После 14:01 – 9-ые лунные сутки. В это время люди очень нервные и агрессивные, вероятны конфликты. Постарайтесь меньше общаться, отложите встречи. Кроме того, неблагоприятны все финансовые дела.
Аккуратнее с пищей: возможны отравления. Также день чреват травмами.
Плохая примета – разлить молоко. Ещё стоит реже смотреться в зеркало.
Четверг, 11 июля
До 15:22 продолжается влияние 9-го лунного дня. После 15:22 – 10-ые лунные сутки. Очень удачные для работы. Смело реализуйте задумки, начинайте новые проекты.
День, в целом, очень положительный. Если и случится что-то дурное, то закончится быстро и в будущем проблема не вернётся.
Зато возвращается всё хорошее, сделанное в этот день. Так что стоит порадовать близких чем-то приятным. Кстати, эти сутки очень хороши для семейного активного отдыха.
Хорошо стричься – это укрепит волосы.
Пятница, 12 июля
До 16:41 продолжается влияние 10-го лунного дня. После 16:41 – 11-ый лунный день. Один из самых лучших и удачных в месяце, сильный и позитивный. Время для действий – в любой области, всё будет успешным.
Хорошо отправляться в поездки, а вечером побыть с близкими. Если решите совместить это и поехать на природу – берегитесь насекомых. Их укусы в эти сутки причинят большой вред.
Есть опасность порезаться – будьте аккуратны. А если нож или вилка упадёт – это предупреждает о грозящей вам опасности.
Хорошо в этот день делать упражнения на растяжку.
Суббота, 13 июля
До 17:57 продолжается влияние 11-го лунного дня. После 17:57 – 12-ый лунный день. Время гармонии и спокойствия. Не торопитесь, не обижайтесь, не ругайтесь – исправить сделанное впопыхах и восстановить отношения будет сложно.
Лучше отложить важные дела и финансовые вопросы, особенно крупные покупки.
Хорошо проходить медицинские обследования, они будут точными и информативными.
День связан с водой: стоит её больше пить, в ней купаться, убирать при помощи неё. Главное, не проливайте – это плохая примета. Постарайтесь также не разбивать посуду.
Воскресенье, 14 июля
До 19:06 продолжается влияние 12-го лунного дня. После 19:06 – 13-ый лунный день. Хорош для общения и массовых мероприятий – и деловых, и отдыха с друзьями. Но дальние путешествия – и совместные, и личные – лучше отложить.
День избавления от всего старого – к примеру, хорошо выбросить или раздать лишние вещи. Обратите внимание: если, наоборот, в эти сутки к вам что-то возвращается из прошлого – значит, вы кармически не отработали эту тему, требуется её завершить.
Время заняться здоровьем. Сходите в баню, проведите омолаживающие процедуры, все косметические препараты дадут максимальный эффект. Здоровая пища тоже усвоится хорошо.
Стрижка в этот день будет удачной, освежит. И даже может принести счастье.
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Когда заняться бытовыми вопросами, а когда запланировать стрижку? Лунный календарь на неделю с 8 по 14 июля
Понедельник, 8 июля 7-ой лунный день. Очень насыщенный энергетически. Время, когда можно и нужно «сворачивать горы». День связан с речью и словами. Хорош для...
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