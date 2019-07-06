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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне
Источник материала: СТВ
Новости России. В Свердловской области России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, еще около 10 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на загородной трассе. Водитель решил подвезти туристов и посадил их на цистерну. В какой-то момент он потерял управление. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Правоохранители считают, что водитель находился в нетрезвом состоянии, что и стало причиной аварии.
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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне
Новости России. В Свердловской области России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, еще около 10 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
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