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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

07.07.2019 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Свердловской области России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, еще около 10 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на загородной трассе. Водитель решил подвезти туристов и посадил их на цистерну. В какой-то момент он потерял управление. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Правоохранители считают, что водитель находился в нетрезвом состоянии, что и стало причиной аварии.

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

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Новости России. В Свердловской области России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, еще около 10 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
 
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