При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

Источник материала: СТВ

Новости России. В Свердловской области России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, еще около 10 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на загородной трассе. Водитель решил подвезти туристов и посадил их на цистерну. В какой-то момент он потерял управление. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Правоохранители считают, что водитель находился в нетрезвом состоянии, что и стало причиной аварии.











