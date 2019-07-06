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В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу

07.07.2019 15:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Лидером гонки является оппозиционная партия «Новая демократия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им готовы отдать свои голоса почти 40 % избирателей. Однако эксперты сомневаются, что эта партия сможет сформировать парламент без коалиции.

Кстати, в Греции участие в выборах обязательно. А для жителей островов даже предусмотрены дополнительные дни отпуска, чтобы они успели добраться до избирательных участков.

В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу

В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу

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Новости Греции. В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Лидером гонки является оппозиционная партия «Новая демократия», сообщили в программе Новости...
 
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