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Безработный Моуриньо отказался от невероятных денег в Китае: названа сумма

07.07.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Португальский тренер отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд".


Жозе Моуриньо / REUTERS 

Стало известно, какую зарплату предлагал португальскому тренеру Жозе Моуриньо китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд". Об этом сообщает Sky Sports.

"Гуанчжоу Эвергранд" готов был платить Моуриньо около 31 миллиона евро в год без учета бонусов, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Общая сумма, которую Моуриньо мог бы заработать по контракту с китайским клубом, составляет 100 миллионов евро. По данным британских СМИ, именитый португальский специалист отказался от работы в Китае по семейным обстоятельствам. Отмечается, что 56-летний Моуриньо хочет продолжить карьеру в Европе. 

Напомним, португалец остается без работы с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".
 
 
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Португальский тренер отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд".
 
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