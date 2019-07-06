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Безработный Моуриньо отказался от невероятных денег в Китае: названа сумма
Источник материала: Партизан
Португальский тренер отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд".
Жозе Моуриньо / REUTERS
Стало известно, какую зарплату предлагал португальскому тренеру Жозе Моуриньо китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд". Об этом сообщает
"Гуанчжоу Эвергранд" готов был платить Моуриньо около 31 миллиона евро в год без учета бонусов, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Общая сумма, которую Моуриньо мог бы заработать по контракту с китайским клубом, составляет 100 миллионов евро. По данным британских СМИ, именитый португальский специалист отказался от работы в Китае по семейным обстоятельствам. Отмечается, что 56-летний Моуриньо хочет продолжить карьеру в Европе.
Напомним, португалец остается без работы с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".
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Португальский тренер отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд".
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