Безработный Моуриньо отказался от невероятных денег в Китае: названа сумма

Жозе Моуриньо / REUTERS

"Гуанчжоу Эвергранд" готов был платить Моуриньо около 31 миллиона евро в год без учета бонусов, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Общая сумма, которую Моуриньо мог бы заработать по контракту с китайским клубом, составляет 100 миллионов евро. По данным британских СМИ, именитый португальский специалист отказался от работы в Китае по семейным обстоятельствам. Отмечается, что 56-летний Моуриньо хочет продолжить карьеру в Европе.





Напомним, португалец остается без работы с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".







