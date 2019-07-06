Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Об этом сообщаетсо ссылкой на трансляцию заседания комитета ОБСЕ в YouTube.

Как сообщается, комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинская парламентарий Софио Кацарава. Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человек на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.



