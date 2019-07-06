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Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

07.07.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ОБСЕ призвали РФ отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ОБСЕ в YouTube. 

Как сообщается, комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.


Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинская парламентарий Софио Кацарава. Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человек на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.
 
 
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В ОБСЕ призвали РФ отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
 
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