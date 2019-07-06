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США призывают Германию отправить военных в Сирию

07.07.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкие военные нужны в Сирии для выполнения задач по логистике, обучение местных солдат и технической поддержке, заявил спецпредставитель правительства США по Сирии.

США призывают Германию отправить немецких военных в Сирию. Об этом заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag и агентству dpa, передает Deutsche Welle. "Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - заявил Джеффри.

По его словам, привлечение немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков" Исламского государства" (ИГ) лучше использовать силы местных военных". 

Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам с логистикой, обучением местных солдат и техническим обслуживанием. Кроме того, Бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат. Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ. Сообщается, что Джеймс Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ в Берлине.


"Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может предоставить, - отметил Джеффри. - Может будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть гражданская, финансовая или другая военная помощь". 

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции против "Исламского государства" желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии.
 
 
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Немецкие военные нужны в Сирии для выполнения задач по логистике, обучение местных солдат и технической поддержке, заявил спецпредставитель правительства США по...
 
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