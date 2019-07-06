Эксперт рассказал о будущем торговой войны США и Китая

officelife.media со ссылкой на project-syndicate Взаимоотношения двух стран в экономической сфере анализирует директор Института мировой экономики и политики Китайской академии социальных наук Ю Яндин, пишетсо ссылкой на project-syndicate





Импортные тарифы могут оставаться стабильными, не увеличиваясь и не снижаясь. Соглашение в Осаке не позволило Трампу довести до конца свою угрозу ввести дополнительные тарифы на китайский экспорт на сумму $300 млрд.





При этом, по словам эксперта, американский лидер не сделал ничего для того, чтобы отменить прошлые меры, такие как повышение тарифа на 15%, введение тарифа 25% на $200 млрд экспорта.





Администрация Трампа хочет, чтобы американские компании покинули Китай. Теперь дело за Китаем убедить их остаться.









На этом давление на Китай не заканчивается. США также стремятся исключить высокотехнологичные компании страны из глобальных производственно-сбытовых цепочек. Эксперт утверждает: маловероятно, что администрация Трампа откажется от попыток задушить высокотехнологичные отрасли Китая.





У Китая есть три варианта. Во-первых, он может присоединиться к давлению США по выходу из глобальных производственно-сбытовых цепочек. Во-вторых, он может оставаться приверженным интеграции, надеясь на то, что благодаря существующим взаимосвязям санкции в отношении китайских высокотехнологичных компаний также нанесут достаточный вред их американским коллегам (таким как Qualcomm), чтобы администрация Трампа отступила. Третьим вариантом является сосредоточение на поддержке усилий отечественных высокотехнологичных компаний по укреплению своих позиций в глобальных производственно-сбытовых цепочках и разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях.