Иран повышает уровень обогащения урана

Mehr . Аракчи добавил, что Иран будет сокращать исполнение своих обязательств по ядерной сделке каждые 60 дней, сообщает





Аракчи заявил, что европейские партнеры не выполняют свои обязательства по СВПД, но Иран и ЕС находятся в постоянном контакте. По его словам, Иран приветствует присоединение США к переговорам, но при условии снятий санкций с Ирана.





Пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди сказал, что решение об уровне обогащения для Тегеранского исследовательского реактора еще не принято.





Ранее Иран заявлял, что для электростанции в Бушере требуется 5% обогащения и для реактора в Тегеране – 20%, отмечает Mehr.









Повышение уровня обогащения урана – второй шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Первый заключался в превышении разрешенных лимитов запаса обогащенного урана.





Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году между США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой. Иран обязывался не разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену международных санкций. В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из сделки, посчитав, что Иран нарушает соглашение.