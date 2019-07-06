ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иран повышает уровень обогащения урана

07.07.2019 16:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С сегодняшнего дня Иран будет обогащать уран выше 3,67%, объявил на пресс-конференции замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи добавил, что Иран будет сокращать исполнение своих обязательств по ядерной сделке каждые 60 дней, сообщает Mehr.

Аракчи заявил, что европейские партнеры не выполняют свои обязательства по СВПД, но Иран и ЕС находятся в постоянном контакте. По его словам, Иран приветствует присоединение США к переговорам, но при условии снятий санкций с Ирана.

Пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди сказал, что решение об уровне обогащения для Тегеранского исследовательского реактора еще не принято.

Ранее Иран заявлял, что для электростанции в Бушере требуется 5% обогащения и для реактора в Тегеране – 20%, отмечает Mehr.


Повышение уровня обогащения урана – второй шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Первый заключался в превышении разрешенных лимитов запаса обогащенного урана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году между США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой. Иран обязывался не разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену международных санкций. В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из сделки, посчитав, что Иран нарушает соглашение.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня Иран будет обогащать уран выше 3,67%, объявил на пресс-конференции замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре человека погибли в ДТП в Березовском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика