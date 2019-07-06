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Иран повышает уровень обогащения урана
Источник материала: Партизан
С сегодняшнего дня Иран будет обогащать уран выше 3,67%, объявил на пресс-конференции замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Аракчи добавил, что Иран будет сокращать исполнение своих обязательств по ядерной сделке каждые 60 дней, сообщает
Аракчи заявил, что европейские партнеры не выполняют свои обязательства по СВПД, но Иран и ЕС находятся в постоянном контакте. По его словам, Иран приветствует присоединение США к переговорам, но при условии снятий санкций с Ирана.
Пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди сказал, что решение об уровне обогащения для Тегеранского исследовательского реактора еще не принято.
Ранее Иран заявлял, что для электростанции в Бушере требуется 5% обогащения и для реактора в Тегеране – 20%, отмечает Mehr.
Повышение уровня обогащения урана – второй шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Первый заключался в превышении разрешенных лимитов запаса обогащенного урана.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году между США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой. Иран обязывался не разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену международных санкций. В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из сделки, посчитав, что Иран нарушает соглашение.
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С сегодняшнего дня Иран будет обогащать уран выше 3,67%, объявил на пресс-конференции замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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