Терминал такси организуют в аэропорту «Минск»

Предлагается два места площадью 1 463 и 880,1 кв.м. с начальной ценой права заключения договора аренды имущества в размере 1 979,92 беларусских рубля. Размер арендной платы в месяц составит 0,2 БАВ за 1 кв.м. Срок договора аренды — 1 год.





Победителем аукциона станет тот, кто предложит наибольшую цену и в течение 3 рабочих дней оплатит покупку.





Арендатор должен, помимо прочего, соответствовать требованиям для диспетчера такси, иметь разрешения для данного вида деятельности, использовать объект исключительно по целевому назначению, обеспечить общедоступность информации о правилах оказания услуг терминалом такси, в том числе о тарифах, водители должны соблюдать деловой стиль одежды.



