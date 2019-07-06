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Терминал такси организуют в аэропорту «Минск»
Источник материала: Партизан
24 июля 2019 года будет проведен открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой площадки с покрытием, расположенной на территории Национального аэропорта «Минск», под размещение терминала такси,
Предлагается два места площадью 1 463 и 880,1 кв.м. с начальной ценой права заключения договора аренды имущества в размере 1 979,92 беларусских рубля. Размер арендной платы в месяц составит 0,2 БАВ за 1 кв.м. Срок договора аренды — 1 год.
Победителем аукциона станет тот, кто предложит наибольшую цену и в течение 3 рабочих дней оплатит покупку.
Арендатор должен, помимо прочего, соответствовать требованиям для диспетчера такси, иметь разрешения для данного вида деятельности, использовать объект исключительно по целевому назначению, обеспечить общедоступность информации о правилах оказания услуг терминалом такси, в том числе о тарифах, водители должны соблюдать деловой стиль одежды.
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24 июля 2019 года будет проведен открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой площадки с покрытием, расположенной на территории...
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