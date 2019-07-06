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На понедельник объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз

07.07.2019 16:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 8 июля, в понедельник, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, местами усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха составит +7…13°C, днем +16…22 °C.

Рекомендации для населения при грозе


  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
  • Рекомендации для населения при сильном ветре

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
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Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
 
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