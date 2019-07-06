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На понедельник объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз
Источник материала: Партизан
Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом
«Днем 8 июля, в понедельник, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, местами усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ночью температура воздуха составит +7…13°C, днем +16…22 °C.
Рекомендации для населения при грозе
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Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
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