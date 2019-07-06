На Брестчине и Гродненщине появились стелы в рамках кампании «Калиновский-2019»

"Белсату" общественный активист Витольд Ашурок. «Я уже говорил, и не раз, что это должно делать государство. Государство должно заботиться о своих героях. Естественно, белорусское государство. К сожалению, мы живем сейчас в то время, когда белорусскому государству белорусские герои не нужны. Тогда за это возьмется общественность» – говоритобщественный активист Витольд Ашурок.





Вот общественность, в лице активистов, и начала кампанию «Калиновский-2019». Поводом стало перезахоронение останков повстанцев в Вильнюсе в этом году. Один из инициаторов кампании «Калиновский — 2019» Вадим Саранчуков рассказывает:





«В Вильнюсе на Замковой горе были найдены останки Кастуся Калиновского и остальных повстанцев. В этом году они будут перезахоронены. Но, по нашему мнению, белорусское государство не занимается так, как должно заниматься памятью своих героев. Поэтому мы предприняли общественную кампанию, которая включает очень много акций».





Среди них – стихотворный марафон, а также установка памятных знаков в других местах, связанных с восстанием. Например, в этом лесу на Гродненщине был лагерь повстанцев. Перезахоронение останков калиновцев – хороший повод для таких инициатив. Между тем идея почтить память героев появилась раньше, говорит общественный активист Сергей Пантус:





«Два года назад появилась такая идея у нас: искать новые места боев, захоронений, лагерей повстанцев. И важно помнить свою историю. Потому что если не будет связи поколений, мы просто не будем иметь будущего. А именно на этом воспитывается патриотизм, любовь к стране, к родине, к своему народу».









Кроме таких далеко идущих планов, как воспитание патриотизма, активисты имеют и ближайшие: своими стараниями привлечь как можно больше белорусов в Вильнюс, непосредственно на церемонию перезахоронения Кастуся Калиновского. Вадим Саранчуков рассказал:





«Мы абсолютно убеждены, что логичным финалом этой компании станет приезд в Вильнюс на мероприятие для чествования и перезахоронения повстанцев большого количества белорусов. Мы очень надеемся, что это затронет тысячи и тысячи патриотов со всей страны».





Торжественно перезахоронить останки Кастуся Калиновского и других повстанцев планируют 2-го ноября в Вильнюсе. Интересно, что именно благодаря неравнодушным активистам, а не властям нашего государства, надписи на надгробиях будут выполнены не только по-литовски и по-польски, но и на белорусском языке.



