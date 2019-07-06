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Число жертв ДТП в Березовском районе увеличилось до пяти

07.07.2019 17:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте ДТП в Березовском районе обнаружено тело девочки, она стала пятой погибшей в аварии под Белоозерском. Об этом в telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Тело ребенка обнаружено - это девятилетняя девочка", - проинформировала Ольга Чемоданова. Также стало известно, что 31-летний водитель был нетрезв. Как выяснилось, в 2009 году он был лишен права управления транспортным средством за пьяное вождение.

Как сообщалось, авария произошла сегодня неподалеку от города Белоозерск. Предварительно известно, что водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Первоначально была информация о том, что на месте погибли четверо - девочка 4 лет и 9-летний мальчик, а также мужчина и женщина.

По информации правоохранителей, в машине ехали 10 человек. Пять из них выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. В автомобиле находились пять мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Велись поиски одного ребенка.

На месте происшествия работают правоохранители.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте ДТП в Березовском районе обнаружено тело девочки, она стала пятой погибшей в аварии под Белоозерском. Об этом в telegram-канале...
 
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