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Резидентом ПВТ стала криптобиржа

07.07.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Резидентом ПВТ стала криптобиржа

Наблюдательным советом ПВТ было принято решение о регистрации компании «Криптотрейд».

В перечень видов ее деятельности входят  криптобиржа, организатор ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов)», - говорится в сообщении ПВТ.

Как уточнил dev.by, «Криптотрейд» является партнером международной биржи криптовалют OKEx. Пользователям доступны 29 торговых пар к BTC, LTC, ETH, BCH, XRP, USDT, и этот список постоянно пополняется. У пользователей биржи есть возможность ввода и вывода фиатных активов через банковский перевод, а также через платежные системы VISA и Mastercard, сообщается на официальном сайте компании. 

Уставный фонд нового резидента ПВТ — почти 960 тыс. долларов. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Наблюдательным советом ПВТ было принято решение о регистрации компании «Криптотрейд».
 
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