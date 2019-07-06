Резидентом ПВТ стала криптобиржа

Источник материала: Ежедневник





Наблюдательным советом ПВТ было принято решение о регистрации компании «Криптотрейд».

В перечень видов ее деятельности входят криптобиржа, организатор ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов)», - говорится в сообщении ПВТ.

Как уточнил dev.by , «Криптотрейд» является партнером международной биржи криптовалют OKEx. Пользователям доступны 29 торговых пар к BTC, LTC, ETH, BCH, XRP, USDT, и этот список постоянно пополняется. У пользователей биржи есть возможность ввода и вывода фиатных активов через банковский перевод, а также через платежные системы VISA и Mastercard, сообщается на официальном сайте компании.

Уставный фонд нового резидента ПВТ — почти 960 тыс. долларов.