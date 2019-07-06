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Резидентом ПВТ стала криптобиржа
07.07.2019 17:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Наблюдательным советом ПВТ было принято решение о регистрации компании «Криптотрейд».
В перечень видов ее деятельности входят криптобиржа, организатор ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов)», - говорится в сообщении ПВТ.
Как уточнил
Уставный фонд нового резидента ПВТ — почти 960 тыс. долларов.
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Наблюдательным советом ПВТ было принято решение о регистрации компании «Криптотрейд».
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