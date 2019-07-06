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"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез
07.07.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 7 июля 2019 года около 15.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от города Белозерск (Березовская ТЭЦ).
Предварительно известно: водитель автомобиля "Мерседеc GL" не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.
Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых (мужчина и женщина). При этом, в автомобиле находились 10 человек (НЕДОПУСТИМО!).
Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.
Дополнительно к сообщению о ДТП вблизи Белоозерска: в автомобиле "Мерседес GL" находились 5 мужчин, 2 женщины и 3 малолетних детей. Сейчас продолжаются поиски малолетнего ребенка... Позже
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Сегодня, 7 июля 2019 года около 15.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от города Белозерск (Березовская ТЭЦ). Предварительно...
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