"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 7 июля 2019 года около 15.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от города Белозерск (Березовская ТЭЦ).





Предварительно известно: водитель автомобиля "Мерседеc GL" не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.





Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых (мужчина и женщина). При этом, в автомобиле находились 10 человек (НЕДОПУСТИМО!).





Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии.





На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.





Дополнительно к сообщению о ДТП вблизи Белоозерска: в автомобиле "Мерседес GL" находились 5 мужчин, 2 женщины и 3 малолетних детей. Сейчас продолжаются поиски малолетнего ребенка... Позже тело девочки было обнаружено .