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"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

07.07.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 7 июля 2019 года около 15.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от города Белозерск (Березовская ТЭЦ).

"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

Предварительно известно: водитель автомобиля "Мерседеc GL" не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. 

"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

Погибли на месте четверо - это двое малолетних детей и двое взрослых (мужчина и женщина). При этом, в автомобиле находились 10 человек (НЕДОПУСТИМО!). 

"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии.

"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.

"Мерседеc" опрокинулся в канал - погибли двое детей и двое взрослых, ещё один ребёнок исчез

Дополнительно к сообщению о ДТП вблизи Белоозерска: в автомобиле "Мерседес GL" находились 5 мужчин, 2 женщины и 3 малолетних детей. Сейчас продолжаются поиски малолетнего ребенка... Позже тело девочки было обнаружено.

 
 
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  Сегодня, 7 июля 2019 года около 15.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от города Белозерск (Березовская ТЭЦ). Предварительно...
 
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