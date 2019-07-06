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Большой футбол возвращается на многострадальный газон стадиона «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Началась продажа билетов на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. 18 июля минское «Динамо» встретится с футбольным клубом «Лиепая» из Латвии. Игра пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и начнется в 19.30.
Билеты уже можно приобрести на сайте Ticketpro и в их билетных кассах. Стоимость билетов — от 4 до 8 руб.
Для болельщиков минского «Динамо» есть возможность попасть на матчи Лиги Европы с помощью покупки абонементов — с 10 июля стартует продажа на второй круг чемпионата, куда включены и матчи Лиги.
На эти матчи действует определенная система скидок:
Дети до 6 лет — бесплатно, в сопровождении родителей (без права занимать место);
Дети до 12 лет — 50%;
Дети от 13 до 18 лет, студенты — 30%;
Пенсионеры, инвалиды 2 группы — 50%;
Инвалиды 1 группы, ветераны ВОВ и труда — бесплатно.
Первый матч состоится 11 июля в Латвии.
Напомним, что в апреле состояние газона стадиона было далеок не идеальным. Появление множества проплешин на поле после зимы в футбольном клубе «Динамо»
Причем трава пострадала не только от проведения этой встречи, но и при подготовке поля, которое пришлось срочно чистить от снега. И в холодную апрельскую погоду трава не смогла нормально прорасти.
Вообще же проблемы с качеством футбольного газона после зимы для стран, чей климат схож с белорусским, и даже мягче, довольно привычны. Особенно если на поле выпадает большая нагрузка поздней осенью и в начале зимы.
Из характерных белорусских примеров можно вспомнить, как плохо перезимовал газон «Борисов-Арены» в сезоне-2014/15. До поздней осени там играли групповые турниры еврокубков БАТЭ и минское «Динамо», а также проводила домашние встречи сборная Беларуси. В итоге весной 2015-го поле было в плохом состоянии, несмотря на все старания работников, обслуживавших газон.
Поле стадиона «Динамо» пережило церемонию открытия и закрытия Европейских игр.
Организаторы
Во время открытия и закрытия Игр сам газон задействован не был.
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Минское «Динамо» сыграет ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы на столичном стадионе «Динамо».
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