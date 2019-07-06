Большой футбол возвращается на многострадальный газон стадиона «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Началась продажа билетов на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. 18 июля минское «Динамо» встретится с футбольным клубом «Лиепая» из Латвии. Игра пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и начнется в 19.30.



Фото: Арены Беларуси. Строительство и реконструкции.

Билеты уже можно приобрести на сайте Ticketpro и в их билетных кассах. Стоимость билетов — от 4 до 8 руб.

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Для болельщиков минского «Динамо» есть возможность попасть на матчи Лиги Европы с помощью покупки абонементов — с 10 июля стартует продажа на второй круг чемпионата, куда включены и матчи Лиги.

На эти матчи действует определенная система скидок:

Дети до 6 лет — бесплатно, в сопровождении родителей (без права занимать место);

Дети до 12 лет — 50%;

Дети от 13 до 18 лет, студенты — 30%;

Пенсионеры, инвалиды 2 группы — 50%;

Инвалиды 1 группы, ветераны ВОВ и труда — бесплатно.

Первый матч состоится 11 июля в Латвии.

Напомним, что в апреле состояние газона стадиона было далеок не идеальным. Появление множества проплешин на поле после зимы в футбольном клубе «Динамо» объяснили тем, что газон не успел восстановиться после заключительного матча прошлого сезона против минского «Торпедо», который состоялся 2 декабря 2018 года.

Причем трава пострадала не только от проведения этой встречи, но и при подготовке поля, которое пришлось срочно чистить от снега. И в холодную апрельскую погоду трава не смогла нормально прорасти.



Скриншот трансляции 14 апреля «Динамо» (Минск) — «Городея», источник АБФФ

Вообще же проблемы с качеством футбольного газона после зимы для стран, чей климат схож с белорусским, и даже мягче, довольно привычны. Особенно если на поле выпадает большая нагрузка поздней осенью и в начале зимы.

Из характерных белорусских примеров можно вспомнить, как плохо перезимовал газон «Борисов-Арены» в сезоне-2014/15. До поздней осени там играли групповые турниры еврокубков БАТЭ и минское «Динамо», а также проводила домашние встречи сборная Беларуси. В итоге весной 2015-го поле было в плохом состоянии, несмотря на все старания работников, обслуживавших газон.

Поле стадиона «Динамо» пережило церемонию открытия и закрытия Европейских игр.

Организаторы уверяли , что предусмотрели комплекс мер по защите газона от повреждений. Все оборудование было смонтировано на специальном помосте (над газоном).

Во время открытия и закрытия Игр сам газон задействован не был.