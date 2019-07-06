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США призывают Германию отправить наземные войска в Сирию - СМИ

07.07.2019 17:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Спецпредставитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри призывает Германию ввести свои наземные войска в Сирию.

"Мы хотим, чтобы наземные войска ФРГ частично заменили наших (американских - ИФ) солдат", - сказал Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag и информагентству DPA, опубликованном в воскресенье.

Он отметил, что задействование солдат Бундесвера в боевых операциях в Сирии не является главной целью, так как в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) "лучше использовать силы местных военных".

По словам Джеффри, который также является спецпредставителем США в глобальной коалиции по борьбе с ИГ, в регионе "необходимо международное присутствие для обеспечения поддержки наземных войск с воздуха, логистики, обучения солдат и технической помощи".

Газета сообщает, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями немецкого правительства в Берлине. "Германия обдумывает, что она может сделать. Возможно, она предоставит наземные войска. Но также это может быть гражданская, финансовая или военная поддержка другого рода", - приводит издание его слова.

По словам Джеффри, военное присутствие ФРГ в Сирии необходимо для поддержания стабильности на северо-востоке страны и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ или подобных группировок.

В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позже он объявил о своем решении поэтапного выведения американских войск из Сирии.

 
 
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Спецпредставитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри призывает Германию ввести свои наземные войска в Сирию. "Мы хотим, чтобы наземные войска...
 
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