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В Бресте противники АКБ снова кормили голубей

07.07.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На очередную встречу, традиционную для воскресений, пришло около 150 человек, сообщает "Брестская газета". Здесь присутствовал и оппозиционный лидер Николай Статкевич, приевший поддержать людей, которые больше года "стоять за свое".

По данным на 2 июля, аккумуляторный завод не введен в эксплуатацию. Там идут работы по консервации хранилищ оксида свинца, линии производства оксида свинца и другого оборудования. Строительно-монтажные работы на предприятии не осуществляются.

Противники АКБ добиваются полного закрытия завода, так как по их мнению такое производство значительно ухудшит экологию Бреста.
 
Теги: Брест
 
 
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На очередную встречу, традиционную для воскресений, пришло около 150 человек, сообщает "Брестская газета". Здесь присутствовал и оппозиционный лидер Николай...
 
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