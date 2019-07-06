|
В Бресте противники АКБ снова кормили голубей
Источник материала: Партизан
На очередную встречу, традиционную для воскресений, пришло около 150 человек, сообщает
По данным на 2 июля, аккумуляторный завод не введен в эксплуатацию. Там идут работы по консервации хранилищ оксида свинца, линии производства оксида свинца и другого оборудования. Строительно-монтажные работы на предприятии не осуществляются.
Противники АКБ добиваются полного закрытия завода, так как по их мнению такое производство значительно ухудшит экологию Бреста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На очередную встречу, традиционную для воскресений, пришло около 150 человек, сообщает "Брестская газета". Здесь присутствовал и оппозиционный лидер Николай...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)