Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2»

принял резолюцию против строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕрезолюцию против строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".





В комитете их рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Соответствующую поправку внесли парламентарии США с несколькими представителями Литвы и Канады.









"Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает правительства государств-участников воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов",— говорится в резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ".



