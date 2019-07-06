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Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2»

07.07.2019 18:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Газопроводы рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В комитете их рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Соответствующую поправку внесли парламентарии США с несколькими представителями Литвы и Канады.


"Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает правительства государств-участников воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов",— говорится в резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ".
 
 
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Газопроводы рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения.
 
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