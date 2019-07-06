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Завораживающее видео: Разрушенные дворцы Гродненской области с высоты птичьего полета

07.07.2019 17:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дворцово-парковый комплекс Умястовских в Жемыславле, костел святого Казимира в Липнишках (с ним все в порядке) в Ивьевском районе. Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Жирмунах Лидского района.

Завораживающее видео: Разрушенные дворцы Гродненской области с высоты птичьего полета
Белсат дал нам возможность с высоты птичьего полета увидеть исчезнувшее историческое наследие, разрушенные дворцы богатейших белорусских родов.
 
 
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Дворцово-парковый комплекс Умястовских в Жемыславле, костел святого Казимира в Липнишках (с ним все в порядке) в Ивьевском районе. Дворцово-парковый комплекс...
 
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