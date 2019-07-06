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Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный iPhone, а не новый? Совет от таможни

07.07.2019 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный айфон, а не приобретенный за границей?» — поинтересовались белорусы у таможни.

Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы на таможне не было вопросов, и каким транспортом лучше въезжать в Беларусь, если купили за границей дорогие вещи, пишет FINANCE.TUT.BY.

— Если вы везете за границу дорогостоящую вещь, возьмите с собой документы (техпаспорт, гарантийный талон), которые подтверждают покупку товара в Беларуси, — рекомендуют представители Минской региональной таможни. — Если же их нет, то при вывозе рекомендуем произвести его письменное таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации (в двух экземплярах) с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при их обратном ввозе.


При этом тем, кто купил за границей дорогие вещи, таможенники советуют въезжать в Беларусь самолетом.

— Если вы планируете приобретать за границей дорогостоящие товары, лучше выбрать авиаперелет. Товары для личного пользования в случае ввоза на территорию ЕАЭС воздушным транспортом подлежат обложению таможенными платежами, если их стоимость более 10 000 евро и вес более 50 кг, — отмечают таможенники.

Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года могут провезти до 25 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 500 евро (до изменений — до 1500 евро и до 50 кило). Тем, кто ездит чаще чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше 20 кило товаров на сумму до 300 евро.
 
 
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«Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный айфон, а не приобретенный за границей?» — поинтересовались белорусы у таможни.
 
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