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Серена Уильямс рассмешила зрителей Уимблдона
Источник материала: Партизан
Вчера на Уимблдоне прошел первый круг микст-поединков.
Серена Уильямс в паре с британцем Энди Марреем легко одолела пару Андреаса Миса с Алексой Гуарачи (6:4, 6:1). Но во время матча произошел смешной инцидент.
Серена подбежала к сетке, чтобы отразить удар, но после этого поскользнулась, после чего в спешке несколько раз не смогла подняться, чем повеселила зрителей и саму себя.
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Вчера на Уимблдоне прошел первый круг микст-поединков.
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