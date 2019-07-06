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Под Белозерском в ДТП погибли 4 человека, среди них двое маленьких детей

07.07.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Белозерском в дорожной аварии погибло четыре человека, среди которых двое малолетних детей. Такую информацию в своем Телеграм-канале опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.


МВД, фото с места происшествия

По ее информации, ДТП произошло около 15:00 в районе Березовской ТЭЦ. В автомобиле "Мерседес GL" ехало 10 человек, что является недопустимым. Водитель, вероятно, не справился с управлением, и машину вынесло с дороги в мелиоративный канал, передает "Еврорадио".

Пять человек выбрались из салона самостоятельно, в том числе водитель. Ведется поиск еще одного участника происшествия, маленького ребенка. Всего в машине было 5 мужчин, 2 женщины и 3 детей.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели, следственно-оперативная группа МВД.
 
 
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Под Белозерском в дорожной аварии погибло четыре человека, среди которых двое малолетних детей. Такую информацию в своем Телеграм-канале опубликовала...
 
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