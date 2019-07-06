Под Белозерском в ДТП погибли 4 человека, среди них двое маленьких детей





МВД, фото с места происшествия





"Еврорадио" . По ее информации, ДТП произошло около 15:00 в районе Березовской ТЭЦ. В автомобиле "Мерседес GL" ехало 10 человек, что является недопустимым. Водитель, вероятно, не справился с управлением, и машину вынесло с дороги в мелиоративный канал, передает





Пять человек выбрались из салона самостоятельно, в том числе водитель. Ведется поиск еще одного участника происшествия, маленького ребенка. Всего в машине было 5 мужчин, 2 женщины и 3 детей.





На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели, следственно-оперативная группа МВД.