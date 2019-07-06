Славянское родство: Лукашенко раскрыл содержание фестиваля в Александрии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в десятый раз проводится фестиваль «Александрия собирает друзей». Он проходит в агрогородке Могилевской области. Берег Днепра, как и в древности, объединяет три народа – белорусов, россиян и украинцев. Накануне там целый день шли гуляния. Среди гостей была и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

На концерте присутствовал и Александр Лукашенко. Президент с особой теплотой относится к своей малой родине . Не скрывает, что приезжает иногда просто отдохнуть. В этот раз президент вспомнил, каким скромным и маленьким был первый фестиваль. Такой же, как само местечко Александрия. А теперь превратился в масштабный праздник.

«На этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства. Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями. Как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются в России, затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине», – сказал Лукашенко.

Вышивка, кружева, расписные платки. Народные умельцы из Беларуси, Польши, прибалтийских стран, России и Украины показывали свои таланты. Многие изделия появлялись прямо на глазах. Поэтому уехать из Александрии без сувенира было невозможно.

Александрия действительно собирает друзей. На этот раз их под 100 тысяч. Небольшой дождь не остановил ни людей, ни гулянья. Здесь было на что посмотреть.

Традиция фестиваля связана с летним солнцестоянием и праздником Ивана Купалы. Один из его символов —венок из трав и цветов. В древности девушки его плели, опускали на воду и так искали суженого. Теперь это скорее аксессуар, но такой красивый.