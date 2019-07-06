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Стал известен лидер на выборах в Греции
Источник материала: Партизан
В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует оппозиционная «Новая демократия» с 40,5%, сообщает
Об этом свидетельствуют первые данные экзит-поллов.
Правящая СИРИЗА набирает 27,5%.
В Греции проходят парламентские выборы, которые, как ожидается, станут концом правления левой партии «Сириза», разочаровавшей греков своим соглашением с ЕС и компромиссом по Македонии.
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В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует оппозиционная «Новая демократия» с 40,5%, сообщает РИА «Новости».
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