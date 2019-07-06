Американская кинозвезда умер в 20 лет









Как рассказала ABC News семьи актера, молодой человек умер во сне из-за приступа.





Сообщается, что актер долгое время боролся с тяжелой болезнью.





Актер родился 28 мая 1999 года. Известность Бойсу принесли роли в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники». Он также снимался в мюзикле «Наследники» и сериале «Джесси».