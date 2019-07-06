Страшная трагедия под Белоозерском: найдено тело третьего ребенка

Трагедия произошла днем 7 июля вблизи Березовской ГРЭС: в мелиоративный канал упал автомобиль Mercedes-Benz GL, в котором ехали десять человек. На месте погибли четверо: двое взрослых и двое детей (4-летняя девочка и 9-летний мальчик), еще одного ребенка искали спасатели.





"Тело ребенка – девятилетней девочки – обнаружено", – сообщает МВД.





По данным МВД, водитель авто – 31-лений мужчина – был на момент аварии пьян, а ранее его лишали прав за вождение в нетрезвом виде.





Напомним, что пять человек в ДТП смогли выжить: это водитель и четверо пассажиров. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа.