|
Страшная трагедия под Белоозерском: найдено тело третьего ребенка
Источник материала: Партизан
Количество жертв ДТП вблизи города Белоозерска увеличилось до пяти: обнаружено тело третьего погибшего ребенка, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Беларуси.
Трагедия произошла днем 7 июля вблизи Березовской ГРЭС: в мелиоративный канал упал автомобиль Mercedes-Benz GL, в котором ехали десять человек. На месте погибли четверо: двое взрослых и двое детей (4-летняя девочка и 9-летний мальчик), еще одного ребенка искали спасатели.
"Тело ребенка – девятилетней девочки – обнаружено", – сообщает МВД.
По данным МВД, водитель авто – 31-лений мужчина – был на момент аварии пьян, а ранее его лишали прав за вождение в нетрезвом виде.
Напомним, что пять человек в ДТП смогли выжить: это водитель и четверо пассажиров. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество жертв ДТП вблизи города Белоозерска увеличилось до пяти: обнаружено тело третьего погибшего ребенка, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)