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Страшная трагедия под Белоозерском: найдено тело третьего ребенка

07.07.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество жертв ДТП вблизи города Белоозерска увеличилось до пяти: обнаружено тело третьего погибшего ребенка, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Беларуси.

Трагедия произошла днем 7 июля вблизи Березовской ГРЭС: в мелиоративный канал упал автомобиль Mercedes-Benz GL, в котором ехали десять человек. На месте погибли четверо: двое взрослых и двое детей (4-летняя девочка и 9-летний мальчик), еще одного ребенка искали спасатели.

"Тело ребенка – девятилетней девочки – обнаружено", – сообщает МВД.

По данным МВД, водитель авто – 31-лений мужчина – был на момент аварии пьян, а ранее его лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что пять человек в ДТП смогли выжить: это водитель и четверо пассажиров. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
 
 
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Количество жертв ДТП вблизи города Белоозерска увеличилось до пяти: обнаружено тело третьего погибшего ребенка, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Беларуси.
 
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