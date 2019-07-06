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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Индонезии, есть угроза цунами
Источник материала: Интерфакс
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии в воскресенье, не исключается возможность цунами, передает агентство Associated Press.
Магнитуда землетрясения составила 6,9. Землетрясение произошло в Молуккском море, окруженном островами Индонезии.
Власти страны выпустили предупреждение о возможности цунами.
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Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии в воскресенье, не исключается возможность цунами, передает агентство Associated Press. Магнитуда землетрясения...
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