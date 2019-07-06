О русском языке, вкусных десертах и папараць-кветке. Преподаватель из США уже второй год приезжает в Гродно учить русский язык

Источник материала: Вороновская газета





Джил Энн Ноиендорф – преподаватель русского языка Джорджтаунского университета в Вашингтоне и уже второй год подряд она приезжает в Гродно, чтобы изучать и совершенствовать русский язык. Купаловский университет ей очень понравился: отзывчивые и внимательные преподаватели, интересные курсы и комфортность при обучении.

Знакомство по обмену

Джил впервые приехала в Беларусь два года назад. Через частный лингвистический центр подобрала языковые курсы в Минске, которые длились три недели.

– В Беларусь я влюбилась с первой пешей прогулки, – делится впечатлениям американская гостья. – Здесь комфортно жить, отдыхать, учиться и легко разговаривать на русском языке. Поэтому очень хотелось вернуться сюда снова.







Интересуюсь у Джил, как она решилась изучать русский – один из самых сложных языков мира.

– Возможно, кто-то из предков был русским?

– На самом деле у меня немецкие корни, поэтому для изучения в университете в США я выбрала немецкий, – объясняет Джил. – А вот с русским языком в студенчестве познакомилась случайно. Тогда наш и Харьковский университеты заключили договор по обмену опытом. К нам на лето пригласили преподавателя русского языка из Харькова и организовали летние курсы. В перерыве между занятиями я увидела объявление о наборе студентов на эти курсы. И решила попробовать. Мне очень понравился преподаватель – она открыла мне мир языка и культуры, со временем мы подружились.

После окончания курсов Джил поехала по программе обмена в Харьков на один семестр. Домой в Америку студентка вернулась в восторге.

– Я полюбила русский язык и культуру, сложностей с его изучением у меня практически не возникало, – вспоминает Джил. – Был такой случай во время стажировки в Харькове –мой преподаватель пригласила меня на день рождения своей дочери. К тому времени я уже месяц изучала русский. Я с радостью приняла приглашение, еще подумала тогда: «Ничего, ведь там же будет Алиса Васильевна, она поможет мне общаться, будет переводить». Каково же было мое удивление, когда она оставила нас, молодежь, одних и ушла! И вот сидим мы за столом, все разговаривают между собой, я молчу – из недавно освоенного в моем арсенале только предложный падеж. Я собралась с мыслями и решила спросить у своего соседа, где он работает. Когда он мне ответил, я была удивлена, ведь получилось настроить диалог и правильно применить полученные знания. Это было так здорово!







Этнолингвистика и легенда о папараць-кветке

Теперь каждое лето Джил старается повышать свой уровень знаний с носителями языка: лингвистические курсы удалось посетить в нескольких странах на постсоветском пространстве – Латвии, России, а теперь и Беларуси.

На вопрос, почему новой точкой в ее маршруте стал именно Гродно, Джил отвечает без колебаний:

– Очень понравилась возможность изучать язык не в частном лингвистическом центре, а в университете. Здесь на кафедре языковой подготовки белорусских и иностранных граждан, где преподаватели имеют большой опыт и могут поделиться новыми знаниями. Я довольна всем, да и Гродно поразил своим гостеприимством и толерантностью к разным языкам и этносам.







Гостья из Америки очень хорошо владеет языком, свободно выражает свои мысли и даже немного пишет по-русски. Удивило и то, с какой легкостью Джил использует в речи фразеологизмы. С огромной признательностью она говорит о своих преподавателях – Инне Самойловой, Елене Билютенко, Людмиле Рычковой и Валентине Лещенко. На их занятиях она совершенствовала свой русский, знакомилась с современными знаниями по стилистике, этноязыковой ситуации, этнолингвистике. Мастер-классы и некоторые занятия посещала в составе групп с иностранными студентами из Китая, Ирана. Во время стажировки Джил узнала много нового о белорусской культуре: в программе были частые экскурсии по Гродно и Гродненской области.

– В прошлом году пробовала изучать белорусский – оказалось сложно, – улыбается Джил. – Белорусский язык очень красивый и мелодичный, но некоторые звуки я просто не могу произнести. Очень впечатлили белорусские обычаи и традиции, например, легенда о папараць-кветке.







Где в Вашингтоне услышать русскую речь?

Обучение студентов языку в Вашингтоне Джил проводит по американским учебникам, а если позволяет время, она делится полученными в Беларуси знаниями. Студентов-американцев, желающих изучать русский, очень много. Для них, конечно, этот язык является экзотикой. Но не для всех: у кого-то из студентов русские корни, кто-то планирует связать будущую карьеру с Россией.

– В Вашингтоне есть много возможностей общаться на русском, – рассказывает Джил – Например, российское посольство раз в месяц организует кинопоказы советских или российских фильмов, а после – ужины. Все что нужно, чтобы туда попасть – заранее записаться. Еще в Вашингтоне есть несколько православных соборов, которые раз в год осенью организуют благотворительные ярмарки – здесь выступают музыканты, можно попробовать русскую еду. Иногда в мегаполисе проходят встречи с известными российскими людьми. И, конечно же, – в Вашингтоне есть много русских ресторанов, в которых можно себя почувствовать в русскоговорящей среде.

На вопрос о любимых лакомствах русской и белорусской кухни Джил с улыбкой заявляет, что она – очень большая любительница сладостей и молочных продуктов.





– Перед тем, как я приехала в Беларусь, часто слышала о том, что у вас очень вкусная молочная продукция, и это действительно так. Мне не надо ни хлеба, ни мяса, я могу есть одни молочные продукты и … десерты – «Медовик», «Наполеон», пирожное «Картошка».

В Вашингтоне есть русские магазины, в которых можно найти традиционные для русской кухни десерты, но стоят они очень дорого. Поэтому Джил не отказывает себе в сладком удовольствии во время отпуска в Беларуси.

– Еще вернетесь в Гродно в следующем году?

– Обязательно! Моя стажировка длилась всего пять недель, но я с удовольствием осталась бы здесь на все лето, – рассказывает Джил. – Я изучала язык много где, но здесь, в Гродно, получила очень хорошие знания. Здесь всегда интересно составлены программы, занятия проводятся на высочайшем уровне, преподаватели относятся ко мне с большой теплотой. Я чувствую себя здесь в своей тарелке, даже находясь далеко от дома.







Юлия ТИМОЩУК https://grodnonews.by/