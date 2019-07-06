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С начала этого года в водоемах области утонули 27 человек. К трагедиям привели беспечность и алкоголь

07.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С начала этого года в водоемах области утонули 27 человек. К трагедиям привели беспечность и алкоголь

В областной организации  ОСВОД подчеркивают, что в летний период нужно внимательно следить за детьми, не допускать, чтобы они находились у воды одни.  Особенно в необорудованных для купания местах. На диких пляжах нет спасательных станций, и специалисты не придут на помощь в случае беды. 24 июня произошла трагедия в Лиде: в Немане утонула 14-летняя девочка. 

– Ребенок был на реке один. В месте, где произошла трагедия, воды по колено, но на участке есть глубокие ямы, в одну из них девочка и провалилась. Ее подхватило сильным течением, и она не смогла выбраться из воды. Дно вне специально отведенных для купания мест непредсказуемое: легко можно уйти под воду, и никто не поможет. Все обстоятельства трагедии пока выясняются, но точно можно сказать, что девочка находилась около воды без взрослых, а это недопустимо, – подчеркнул начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Юрий Костевич.

С начала этого года в водоемах области утонули 27 человек. К трагедиям привели беспечность и алкоголь

Еще две трагедии произошли 24 июня. Оба погибших мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них утонул в мелиоративном канале, глубина которого всего 20–30 сантиметров.

– У мужчины в крови было 2,1 промилле алкоголя, при таком опьянении и 10 сантиметров могут стать фатальными, утопление произошло в Зельвенском районе. Второе происшествие случилось в Кореличском районе. Тело мужчины нашли посередине арендуемого водоема, никто не видел, как он там оказался. Пока не ясно, при каких обстоятельствах все произошло, но процент алкоголя в крови утонувшего немаленький – 3,6 промилле, – рассказал Юрий Костевич.  

Купаться  в Гродно разрешено в районе центрального городского пляжа, на Юбилейном озере, в Пышках и Лососно. Там есть спасательные станции, и в случае чего на помощь всегда смогут прийти профессионалы. Не так давно заработала спасательная станция на оборудованном пляже в «Привале».

С начала этого года в водоемах области утонули 27 человек. К трагедиям привели беспечность и алкоголь

Соблюдайте простые правила безопасности:

-Не стоит ходить к воде одним, даже если вы идете порыбачить и купаться не собираетесь. Нередки случаи, когда рыбаки тонули из-за того, что им становилось нехорошо, и они падали в воду. 

-Выбирайте для отдыха специально оборудованные места. Там можно быть уверенным в безопасности дна, и спасатели всегда наготове.

-Проверяйте плавательные средства прежде, чем отправиться с ними в воду. Произойти может всякое. Недавно у двух женщин посреди Немана сдулся матрас. Им повезло, что произошло это около островка.

-Заходите в воду постепенно  и не плавайте слишком долго, чтобы исключить судороги и холодовой шок. Рассчитывайте свои силы и не заплывайте далеко.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В областной организации  ОСВОД подчеркивают, что в летний период нужно внимательно следить за детьми, не допускать, чтобы они находились у воды одни.  Особенно в...
 
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