С начала этого года в водоемах области утонули 27 человек. К трагедиям привели беспечность и алкоголь

Источник материала: Вороновская газета





В областной организации ОСВОД подчеркивают, что в летний период нужно внимательно следить за детьми, не допускать, чтобы они находились у воды одни. Особенно в необорудованных для купания местах. На диких пляжах нет спасательных станций, и специалисты не придут на помощь в случае беды. 24 июня произошла трагедия в Лиде: в Немане утонула 14-летняя девочка.

– Ребенок был на реке один. В месте, где произошла трагедия, воды по колено, но на участке есть глубокие ямы, в одну из них девочка и провалилась. Ее подхватило сильным течением, и она не смогла выбраться из воды. Дно вне специально отведенных для купания мест непредсказуемое: легко можно уйти под воду, и никто не поможет. Все обстоятельства трагедии пока выясняются, но точно можно сказать, что девочка находилась около воды без взрослых, а это недопустимо, – подчеркнул начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Юрий Костевич.





Еще две трагедии произошли 24 июня. Оба погибших мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них утонул в мелиоративном канале, глубина которого всего 20–30 сантиметров.

– У мужчины в крови было 2,1 промилле алкоголя, при таком опьянении и 10 сантиметров могут стать фатальными, утопление произошло в Зельвенском районе. Второе происшествие случилось в Кореличском районе. Тело мужчины нашли посередине арендуемого водоема, никто не видел, как он там оказался. Пока не ясно, при каких обстоятельствах все произошло, но процент алкоголя в крови утонувшего немаленький – 3,6 промилле, – рассказал Юрий Костевич.

Купаться в Гродно разрешено в районе центрального городского пляжа, на Юбилейном озере, в Пышках и Лососно. Там есть спасательные станции, и в случае чего на помощь всегда смогут прийти профессионалы. Не так давно заработала спасательная станция на оборудованном пляже в «Привале».





Соблюдайте простые правила безопасности:



-Не стоит ходить к воде одним, даже если вы идете порыбачить и купаться не собираетесь. Нередки случаи, когда рыбаки тонули из-за того, что им становилось нехорошо, и они падали в воду.

-Выбирайте для отдыха специально оборудованные места. Там можно быть уверенным в безопасности дна, и спасатели всегда наготове.

-Проверяйте плавательные средства прежде, чем отправиться с ними в воду. Произойти может всякое. Недавно у двух женщин посреди Немана сдулся матрас. Им повезло, что произошло это около островка.

-Заходите в воду постепенно и не плавайте слишком долго, чтобы исключить судороги и холодовой шок. Рассчитывайте свои силы и не заплывайте далеко.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ https://grodnonews.by/