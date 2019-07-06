Жертвами теракта в Афганистане стали 12 человек

Источник материала: Вороновская газета





Теракт произошел сегодня утром в городе Газни на востоке Афганистана.

Жертвами атаки террористов в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек, 179 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

Отмечается, что большинство пострадавших — женщины и дети.

Теракт произошел сегодня утром в городе Газни на востоке Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за атаку.

https://www.belta.by/