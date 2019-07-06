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Жертвами теракта в Афганистане стали 12 человек
07.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Теракт произошел сегодня утром в городе Газни на востоке Афганистана.
Жертвами атаки террористов в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек, 179 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.
Отмечается, что большинство пострадавших — женщины и дети.
Теракт произошел сегодня утром в городе Газни на востоке Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.
Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за атаку.
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Теракт произошел сегодня утром в городе Газни на востоке Афганистана. Жертвами атаки террористов в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек, 179 пострадали. Об...
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