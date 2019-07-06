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В пункте пропуска «Кузница» с 22 июля могут начаться перебои в движении

07.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Кузница» с 22 июля могут начаться перебои в движении

С 22 июля в польском пункте пропуска «Кузница», находящимся по соседству с белорусскими «Брузгами», могут возникнуть перебои в движении автотранспорта из-за проведения ремонтных работ.

Напомним, ранее ремонтные работы проводились на белорусской стороне. В частности, шла масштабная реконструкция автодороги. Теперь работы будут идти на польской стороне, в ходе которых планируется расширить дорожное полотно. Для этого, 22 июля, движение в сторону Беларуси будет временно перекрыто.

Срок проведения работ составит около двух месяцев.

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С 22 июля в польском пункте пропуска «Кузница», находящимся по соседству с белорусскими «Брузгами», могут возникнуть перебои в движении автотранспорта из-за...
 
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