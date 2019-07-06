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Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
07.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
4-7 июля в Новогрудском районе проходят ежегодные республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту (конкуру) на базе ОАО «Щорсы» в деревне Полберег. В этом году они посвящены 75-летию освобождения Беларуси, 75-летию Гродненской области, 975-летию Новогрудка и Году малой родины.
В открытии соревнований, которое состоялось 6 июля, приняли участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, председатель Воробьевичского сельисполкома Анатолий Нагулевич, директор ОАО «Щорсы» Николай Иванчик, главный судья соревнований Наталья Савицкая.
Сергей Федченко, отметил, что конный спорт – один из самых грациозных и эффектных видов спорта, который является очень популярным в мире и в Беларуси. Завершая приветствие, глава района пожелал участникам соревнований успешного выступления, а зрителям хорошего настроения и приятного времяпровождения.
Право поднять Флаг Республики Беларусь было предоставлено командующей парадом, кандидату в мастера спорта Марии Дубровщик и победителю детских соревнований Алисе Комбак.
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Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
4-7 июля в Новогрудском районе проходят ежегодные республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту (конкуру) на базе ОАО «Щорсы»...
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