﻿ Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)

07.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)

4-7 июля в Новогрудском районе проходят ежегодные республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту (конкуру) на базе ОАО «Щорсы» в деревне Полберег. В этом году они посвящены 75-летию освобождения Беларуси, 75-летию Гродненской области, 975-летию Новогрудка и Году малой родины.
 

В открытии соревнований, которое состоялось 6 июля, приняли участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, председатель Воробьевичского сельисполкома Анатолий Нагулевич, директор ОАО «Щорсы» Николай Иванчик, главный судья соревнований Наталья Савицкая.

Сергей Федченко, отметил, что конный спорт – один из самых грациозных и эффектных видов спорта, который является очень популярным в мире и в Беларуси. Завершая приветствие, глава района пожелал участникам соревнований успешного выступления, а зрителям хорошего настроения и приятного времяпровождения.  

Право поднять Флаг Республики Беларусь было предоставлено командующей парадом, кандидату в мастера спорта Марии Дубровщик и победителю детских соревнований Алисе Комбак.  
 
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)
novgazeta.by
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4-7 июля в Новогрудском районе проходят ежегодные республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту (конкуру) на базе ОАО «Щорсы»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Счастливая толстая женщина». Феминистка написала пост о принятии себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика