Республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту проходят на Новогрудчине (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





4-7 июля в Новогрудском районе проходят ежегодные республиканские соревнования и открытый кубок Гродненской области по конному спорту (конкуру) на базе ОАО «Щорсы» в деревне Полберег. В этом году они посвящены 75-летию освобождения Беларуси, 75-летию Гродненской области, 975-летию Новогрудка и Году малой родины.

В открытии соревнований, которое состоялось 6 июля, приняли участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, председатель Воробьевичского сельисполкома Анатолий Нагулевич, директор ОАО «Щорсы» Николай Иванчик, главный судья соревнований Наталья Савицкая.

Сергей Федченко, отметил, что конный спорт – один из самых грациозных и эффектных видов спорта, который является очень популярным в мире и в Беларуси. Завершая приветствие, глава района пожелал участникам соревнований успешного выступления, а зрителям хорошего настроения и приятного времяпровождения.

Право поднять Флаг Республики Беларусь было предоставлено командующей парадом, кандидату в мастера спорта Марии Дубровщик и победителю детских соревнований Алисе Комбак.























novgazeta.by