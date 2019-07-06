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Посылка солдату Победы. Журналисты «Воранаўскай газеты» поздравили ветеранов войны

07.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Посылка солдату Победы. Журналисты «Воранаўскай газеты» поздравили ветеранов войны

В знаковый для всей страны год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Воранаўская газета» тоже празднует юбилей. В августе районке исполнится 75. Все эти годы она неизменно приходит в дома читателей со свежими новостями. Сегодня ее создает поколение журналистов, родившихся под мирным небом. В знак благодарности и глубокого уважения к воевавшим землякам коллектив редакции организовал акцию «Посылка солдату Победы». Все ветераны Великой Отечественной войны получили сертификаты на квартальную подписку и подарки. Каждому они были вручены накануне Дня Независимости. Приятно было слышать, что наши славные адресаты — постоянные читатели и много лет не растаются со своей районкой. 

Мы помни и чтим ваш подвиг, дорогие земляки. И благодарим за возможность жить и творить в мирной стране.

Татьяна ДУДКО,

главный редактор «Воранаўскай газеты».


Посылка солдату Победы. Журналисты «Воранаўскай газеты» поздравили ветеранов войны
Посылка солдату Победы. Журналисты «Воранаўскай газеты» поздравили ветеранов войны
Посылка солдату Победы. Журналисты «Воранаўскай газеты» поздравили ветеранов войны

 
Теги: Новости
 
 
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В знаковый для всей страны год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Воранаўская газета» тоже празднует юбилей. В августе районке...
 
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