Посылка солдату Победы. Журналисты «Воранаўскай газеты» поздравили ветеранов войны

Источник материала: Вороновская газета





В знаковый для всей страны год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Воранаўская газета» тоже празднует юбилей. В августе районке исполнится 75. Все эти годы она неизменно приходит в дома читателей со свежими новостями. Сегодня ее создает поколение журналистов, родившихся под мирным небом. В знак благодарности и глубокого уважения к воевавшим землякам коллектив редакции организовал акцию «Посылка солдату Победы». Все ветераны Великой Отечественной войны получили сертификаты на квартальную подписку и подарки. Каждому они были вручены накануне Дня Независимости. Приятно было слышать, что наши славные адресаты — постоянные читатели и много лет не растаются со своей районкой.

Мы помни и чтим ваш подвиг, дорогие земляки. И благодарим за возможность жить и творить в мирной стране.

Татьяна ДУДКО,

главный редактор «Воранаўскай газеты».













