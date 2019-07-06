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Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

07.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») чествовали передовиков АПК Могилевской области по результатам работы за 2018 год. В этом году форум, ставший символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины, отмечает свой десятилетний юбилей.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

«Проводить церемонию награждения лучших аграриев области стало доброй традицией на второй день одного из самых крупнейших фестивалей страны, – сказал председатель облисполкома Леонид Заяц. – Это свидетельствует о том, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением. А сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших для экономики региона».

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

По словам Леонида Константиновича, в условиях высочайшей конкуренции аграриям необходимо рационально использовать ресурсы, которые вкладываются в том числе государством в развитие села, мелиорацию и известкование земель, строительство новых производственных мощностей, модернизацию и техническое переоснащение перерабатывающих предприятий для производства высококачественной продукции.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

«Все наши дела должны быть направлены на повышение эффективности работы на земле и перерабатывающих предприятий, чтобы создать экономическую базу для роста благосостояния всех работающих в АПК, – подчеркнул губернатор. – Труд на селе любит крепких духом, профессиональных, преданных делу и земле людей. Именно тех людей, которых вы сегодня представляете. Вы за штурвалом комбайна, трактора, работая на ферме или в поле, совершаете свой гражданский подвиг».

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун отметил, что Могилевская область единственная в стране выполнила госзаказ по поставкам  льноволокна. Горецкий район впервые стал победителем сразу в двух номинациях областного соревнования за достижение высоких показателей по производству растениеводческой продукции.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Председателю райисполкома Сергею Кулагину и начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергею Щацкому вручили Дипломы I степени по производству тресты льна-долгунца и сахарной свеклы.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Директор ОАО «Горкилен» Виталий Евтихович удостоен Диплома I степени по производству тресты льна-долгунца среди сельхозорганизаций. Директор ОАО «Горецкое» Владимир Черников награжден Дипломом II степени по производству и продаже молока среди сельхозпредприятий. «Это заслуженная награда коллектива нашего сельхозпредприятия, – сказал Владимир Михайлович. – К чему стремились, то и получили. Я думаю, она будет не последней».

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Сергей Корнелюк стал обладателем Диплома III степени облисполкома (лучшие механизированные кормоуборочные отряды).

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

На главную сцену Александрии оператор машинного доения РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Филипова поднималась трижды. Из рук председателя облисполкома Леонида Зайца она получила Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Первый заместитель председателя облисполкома Василий Акулич вручил ей Диплом облисполкома. Татьяна Александровна в составе группы лучших работников АПК преподнесла каравай губернатору в качестве символа богатства и процветания. «Я горжусь тем, что мой труд отметили такими высокими и почетными наградами. Очень приятно, что в нашей стране поощряют тех, чья задача – кормить людей», – сказала Татьяна Филипова.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия награждены оператор по искусственному осеменению КРС ОАО «Коптевская Нива» Сергей Гаврилин и инженер-микробиолог Татьяна Исаченко.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Дипломами облисполкома отмечены лучшие работники КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника»: оператор свиноводческого комплекса Евдокия Кравченко,  оператор по искусственному осеменению КРС Александр Щербак, оператор по искусственному осеменению свиноматок Лариса Терешкина, водители Владимир Селюков и Юрий Игнатенко.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

В городе мастеров свои шикарные изделия из соломки презентовали мастера декоративно-прикладного искусства Горецкого района. Особым спросом пользовалась беспроигрышная лотерея. Праздничное настроение создавали творческие коллективы «Калина ягода» Паршинского центра культуры и народный фольклорный ансамбль «Таямницы». В торговых рядах работала выездная торговля райпо.

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») чествовали передовиков АПК Могилевской области по результатам работы за 2018 год....
 
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