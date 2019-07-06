Лучших аграриев Горецкого района наградили на “Купалье” в Александрии – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») чествовали передовиков АПК Могилевской области по результатам работы за 2018 год. В этом году форум, ставший символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины, отмечает свой десятилетний юбилей.









«Проводить церемонию награждения лучших аграриев области стало доброй традицией на второй день одного из самых крупнейших фестивалей страны, – сказал председатель облисполкома Леонид Заяц. – Это свидетельствует о том, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением. А сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших для экономики региона».









По словам Леонида Константиновича, в условиях высочайшей конкуренции аграриям необходимо рационально использовать ресурсы, которые вкладываются в том числе государством в развитие села, мелиорацию и известкование земель, строительство новых производственных мощностей, модернизацию и техническое переоснащение перерабатывающих предприятий для производства высококачественной продукции.





«Все наши дела должны быть направлены на повышение эффективности работы на земле и перерабатывающих предприятий, чтобы создать экономическую базу для роста благосостояния всех работающих в АПК, – подчеркнул губернатор. – Труд на селе любит крепких духом, профессиональных, преданных делу и земле людей. Именно тех людей, которых вы сегодня представляете. Вы за штурвалом комбайна, трактора, работая на ферме или в поле, совершаете свой гражданский подвиг».









Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун отметил, что Могилевская область единственная в стране выполнила госзаказ по поставкам льноволокна. Горецкий район впервые стал победителем сразу в двух номинациях областного соревнования за достижение высоких показателей по производству растениеводческой продукции.









Председателю райисполкома Сергею Кулагину и начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергею Щацкому вручили Дипломы I степени по производству тресты льна-долгунца и сахарной свеклы.









Директор ОАО «Горкилен» Виталий Евтихович удостоен Диплома I степени по производству тресты льна-долгунца среди сельхозорганизаций. Директор ОАО «Горецкое» Владимир Черников награжден Дипломом II степени по производству и продаже молока среди сельхозпредприятий. «Это заслуженная награда коллектива нашего сельхозпредприятия, – сказал Владимир Михайлович. – К чему стремились, то и получили. Я думаю, она будет не последней».





Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Сергей Корнелюк стал обладателем Диплома III степени облисполкома (лучшие механизированные кормоуборочные отряды).





На главную сцену Александрии оператор машинного доения РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Филипова поднималась трижды. Из рук председателя облисполкома Леонида Зайца она получила Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Первый заместитель председателя облисполкома Василий Акулич вручил ей Диплом облисполкома. Татьяна Александровна в составе группы лучших работников АПК преподнесла каравай губернатору в качестве символа богатства и процветания. «Я горжусь тем, что мой труд отметили такими высокими и почетными наградами. Очень приятно, что в нашей стране поощряют тех, чья задача – кормить людей», – сказала Татьяна Филипова.









Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия награждены оператор по искусственному осеменению КРС ОАО «Коптевская Нива» Сергей Гаврилин и инженер-микробиолог Татьяна Исаченко.





























Дипломами облисполкома отмечены лучшие работники КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника»: оператор свиноводческого комплекса Евдокия Кравченко, оператор по искусственному осеменению КРС Александр Щербак, оператор по искусственному осеменению свиноматок Лариса Терешкина, водители Владимир Селюков и Юрий Игнатенко.













































































































В городе мастеров свои шикарные изделия из соломки презентовали мастера декоративно-прикладного искусства Горецкого района. Особым спросом пользовалась беспроигрышная лотерея. Праздничное настроение создавали творческие коллективы «Калина ягода» Паршинского центра культуры и народный фольклорный ансамбль «Таямницы». В торговых рядах работала выездная торговля райпо.





























































































Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова