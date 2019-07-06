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Состоялся крестный ход в честь 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых
07.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
7 июля 2019 г., в день 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых, в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в крепости г. Бреста была отслужена Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский.
Верующие прошли часть пути под дождём.
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7 июля 2019 г., в день 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых, в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в крепости г. Бреста была...
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