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Состоялся крестный ход в честь 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых

07.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 июля 2019 г., в день 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых, в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в крепости г. Бреста была отслужена Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский.

Состоялся крестный ход в честь 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых


После Литургии совершен Крестный ход от женского монастыря к Афанасиевскому мужскому монастырю г. Бреста (м-н «Гершоны»), где отслужен молебен с акафистом преподобномученику Афанасию Брестскому.

Состоялся крестный ход в честь 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых


Празднование Собора Белорусских святых установлено 3 апреля 1984 года по ини­ци­а­ти­ве Мит­ро­по­ли­та Мин­ско­го и Бе­ло­рус­ско­го Фила­ре­та (Вахро­ме­е­ва) (ныне - Почетного Экзарха всея Беларуси) и по традиции совершается в 3-е воскресение после Троицы. 

Состоялся крестный ход в честь 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых

Верующие прошли часть пути под дождём.

 
Теги: Брест
 
 
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  7 июля 2019 г., в день 35-летия установления празднования Собора Белорусских святых, в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в крепости г. Бреста была...
 
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