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«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

07.07.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страшной была та война, великой была та Победа. День за днем наши люди воевали и жили на пределе сил. Страшно даже представить, как это: сражаться, как последний раз, погибать, но не сдаваться, отправлять на войну мужей и сыновей, не зная, вернуться ли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

Очень греет мою душу, что вот такая книга будет лежать именно с его фотографией. Ну и, собственно, я рядом с ним.

Участница детского «Евровидения» от Беларуси в 2017 году – гимназистка Хелена Мерааи – с любовью и трепетом рассматривает пожелтевший снимок в огромном фолианте народной памяти. Ее дедушка – Александр Владимирович Гурский – служил на 1-м Украинском фронте, прошел всю войну и был мобилизован перед самым освобождением. Из-за неудачного ранения пошло заражение крови. Руку пришлось ампутировать. В полевых условиях.

«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

Хелена Мерааи, представительница Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2017»:
Как раньше ампутировали руки? Стакан водки – и резали на живую. И то водка – это в лучшем случае была. Он не любил об этом рассказывать. У него на самом деле была одна фраза, которую мы все очень хорошо запомнили: «Мы воевали не столько ради Победы, сколько ради мирного неба над головой. У нас были жены, у многих были уже дети». И они хотели только светлого будущего для нас.

Найти партизана. Поисковый портал появился в Беларуси. Как он работает?

«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

Люди в материале: Хелена Мерааи
 
 
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Новости Беларуси. Страшной была та война, великой была та Победа. День за днем наши люди воевали и жили на пределе сил. Страшно даже представить, как это: сражаться,...
 
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