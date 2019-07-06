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Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

07.07.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня в Минск прибыл президент Армении Армен Саркисян. Программа визита была максимально насыщенной: встреча с главой белорусского государства, посещение церемонии закрытия II Европейских игр, Парка высоких технологий, переговоры с министрами образования и сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

У Беларуси нет закрытых тем в отношениях с Арменией. Это цитата Александра Лукашенко. Как одно из подтверждений тому – открытость Армена Саркисяна для общения с белорусскими СМИ.

Среди журналистов, которые пообщались с президентом Армении, была и наш корреспондент Юлия Бешанова.

О перспективах сотрудничества: Более интенсивное использование потенциала, который есть у Беларуси и Армении, было бы обоюдно очень полезным

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Армен Саркисян, президент Армении:
Я приехал не только на закрытие Европейских игр. Это сам по себе очень большой повод, чтобы приехать в Беларусь. Как и в предыдущий раз, когда я был в Минске, я был в Парке высоких технологий. И в этот раз я был еще раз в Парке высоких технологий, мы провели там 2-2,5 часа. Я смотрел новые проекты, которые реализуются. Был впечатлен тем объемом. За короткое время Парк достиг очень интересных результатов. Фактически очень мало было реальных инвестиций со стороны государства – я имею в виду в форме денежных инвестиций. Реально центр уже зарабатывает, товарооборот у них уже 1,5 миллиарда долларов, что впечатляет.

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Сам увидел несколько очень интересных проектов. Вижу тенденцию, которая идет в правильном направлении. Так как Армения идет параллельно этому процессу, мне кажется, более интенсивное сближение и использование того потенциала, который есть у наших двух стран, с углублением наших отношений в области науки, техники и образования (в основном, в области технологического образования) было бы обоюдно очень полезным.

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«Беларусь впереди Армении, нам есть чему учиться»

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Юлия Бешанова, СТВ:
То есть взаимовыгодный интерес?

Армен Саркисян:
Естественно. Было видно, что этот рост, который нам представили во время нашей поездки в Парк, конкретно связан с мудрым решением Президента идти в этом направлении, с его политическими высказываниями, который имеет определенное видение будущего. То есть Президент видит намного дальше и дольше, чем сегодня, завтра или послезавтра.

То, что Президент видит будущее и мудрое принял решение годы тому назад и создал условия (это условия и экономические, и финансовые, и налоговые, и, естественно, юридические), в этом смысле Беларусь впереди Армении, нам есть чему учиться.

«Я вижу потенциал, который в несколько раз намного выше, чем то, что у нас есть»

Юлия Бешанова:
Основа любых взаимоотношений между государствами – это, прежде всего, экономика. Товарооборот растет. Это предел или есть перспективы и вы их видите?

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Армен Саркисян:
Для меня 50 миллионов – не только не предел, даже не грань, ничего не означает, потому что я вижу потенциал, который в несколько раз намного выше, чем то, что у нас есть.

«Самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк»

Юлия Бешанова:
В чем этот потенциал?

Армен Саркисян:
Очень простой пример – новые технологии, где наше сотрудничество может быть очень эффективным и может во много раз превысить эту цифру. Она спокойно может стать в сотни миллионов американских долларов.

Другой сектор – сектор пищевой безопасности. Армения – маленькая страна, но у нее есть определенные пищевые продукты сельскохозяйственные, которые имеют высокое качество. Соответственно, занимают определенное место на рынке. Не хочу говорить о многих вещах. Могу привести пример армянского коньяка, который знают все. 

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Но самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк, у которого добавочная вот эта часть – стоимость или прибыль – намного высока. Это раз.

Во-вторых, недалеко от Армении есть очень интересные рынки: они не маленькие – они большие, к которым у нас есть потенциальные возможности доступа, нашими продуктами. Количество и качество наших продуктов ограничено. Армения по определению не может стать экспортером говядины.

«Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Юлия Бешанова:
На встрече с министром сельского хозяйства вы сказали, что какие-то продукты белорусские вам понравились.

Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные»

«50 миллионов американских долларов – это абсолютно не предел»

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Армен Саркисян:
Я думаю, что другая инициатива на уровне президентов – помочь нашим производителям, будь то государственные или частные фермеры, работникам пищевой промышленности и сельского хозяйства, чтобы открыть им дорогу в новые рынки и помочь реализовать свои продукты. Мне кажется, что и в этой области у нас есть большой потенциал. Так что 50 миллионов американских долларов – это абсолютно не предел.

Юлия Бешанова:
Можно сделать прогноз на ближайшие пять лет, с учетом проектов, которые обсуждали во время вашего визита?

Армен Саркисян:
Можем прогнозировать, посчитать сегодняшние рынки, объемы продукции, куда идти дальше. Но реалии жизни будут двигаться намного быстрее. Поэтому нам обоим нужно быть готовыми сегодня начать это сотрудничество, открывать каналы взаимоотношений и с университетами, и с айтишниками, и с фермерами, и с теми, кто занимается производством пищевых продуктов, чтобы быть готовыми к дальнейшему расширению масштабов.

Прогноз – нет, но чувство, что масштаб в 50 миллионов – у нас может быть спокойно на порядок выше. На порядок в математике означает в десять раз.

«Подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек»

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Юлия Бешанова:
Беларусь очень часто идет по пути кооперации, создания совместных производств. Насколько такой опыт интересен Армении?

Армен Саркисян:
Он очень интересен. Я не буду говорить о других секторах. В секторах – и в айтишном, и в искусственном интеллекте, и в пищевой части – если мы находим правильные рынки, правильные продукты, то да. Почему нет? Почему армянские бизнесмены не могут инвестироваться в Беларуси? Причины нет на это. Если есть продукт, рынок, Беларусь – это стабильная, предсказуемая страна, где очень многие вещи в управлении очень просты. Просты – в смысле эффективности. Не надо терять много времени для оформления.

И подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек. Всегда во всех наших разговорах, обсуждениях красной линией идет интерес белорусского народа и государства. Поэтому так проще, работать с Беларусью будет проще.

Юлия Бешанова:
Визит получился плодотворный?

Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Армен Саркисян:
Я могу его назвать плодотворным, если я буду чаще приезжать сюда и чаще Александр Григорьевич будет приезжать в Армению. Это будет означать, что наши отношения давно перешагнули то, о чем вы говорите – 50 миллионов, то есть более интенсивные отношения именно в области экономики.

Люди в материале: Армен Саркисян, Юлия Бешанова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 30 июня в Минск прибыл президент Армении Армен Саркисян. Программа визита была максимально насыщенной: встреча с главой белорусского государства,...
 
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