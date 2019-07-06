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Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июня в Минск прибыл президент Армении Армен Саркисян. Программа визита была максимально насыщенной: встреча с главой белорусского государства, посещение церемонии закрытия II Европейских игр, Парка высоких технологий, переговоры с министрами образования и сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У Беларуси нет закрытых тем в отношениях с Арменией. Это цитата Александра Лукашенко. Как одно из подтверждений тому – открытость Армена Саркисяна для общения с белорусскими СМИ.
Среди журналистов, которые пообщались с президентом Армении, была и наш корреспондент Юлия Бешанова.
О перспективах сотрудничества: Более интенсивное использование потенциала, который есть у Беларуси и Армении, было бы обоюдно очень полезным
Армен Саркисян, президент Армении:
Сам увидел несколько очень интересных проектов. Вижу тенденцию, которая идет в правильном направлении. Так как Армения идет параллельно этому процессу, мне кажется, более интенсивное сближение и использование того потенциала, который есть у наших двух стран, с углублением наших отношений в области науки, техники и образования (в основном, в области технологического образования) было бы обоюдно очень полезным.
«Беларусь впереди Армении, нам есть чему учиться»
Юлия Бешанова, СТВ:
Армен Саркисян:
То, что Президент видит будущее и мудрое принял решение годы тому назад и создал условия (это условия и экономические, и финансовые, и налоговые, и, естественно, юридические), в этом смысле Беларусь впереди Армении, нам есть чему учиться.
«Я вижу потенциал, который в несколько раз намного выше, чем то, что у нас есть»
Юлия Бешанова:
Армен Саркисян:
«Самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк»
Юлия Бешанова:
Армен Саркисян:
Другой сектор – сектор пищевой безопасности. Армения – маленькая страна, но у нее есть определенные пищевые продукты сельскохозяйственные, которые имеют высокое качество. Соответственно, занимают определенное место на рынке. Не хочу говорить о многих вещах. Могу привести пример армянского коньяка, который знают все.
Но самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк, у которого добавочная вот эта часть – стоимость или прибыль – намного высока. Это раз.
Во-вторых, недалеко от Армении есть очень интересные рынки: они не маленькие – они большие, к которым у нас есть потенциальные возможности доступа, нашими продуктами. Количество и качество наших продуктов ограничено. Армения по определению не может стать экспортером говядины.
«Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»
Юлия Бешанова:
«50 миллионов американских долларов – это абсолютно не предел»
Армен Саркисян:
Юлия Бешанова:
Армен Саркисян:
Прогноз – нет, но чувство, что масштаб в 50 миллионов – у нас может быть спокойно на порядок выше. На порядок в математике означает в десять раз.
«Подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек»
Юлия Бешанова:
Армен Саркисян:
И подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек. Всегда во всех наших разговорах, обсуждениях красной линией идет интерес белорусского народа и государства. Поэтому так проще, работать с Беларусью будет проще.
Юлия Бешанова:
Армен Саркисян:
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Новости Беларуси. 30 июня в Минск прибыл президент Армении Армен Саркисян. Программа визита была максимально насыщенной: встреча с главой белорусского государства,...
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