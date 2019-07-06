Определился победитель женского чемпионата мира по футболу

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Оба гола американки забили во втором тайме. На 62-й минуте Меган Рапино ударом с пенальти открыла счет, а через семь минут Роуз Лавель удвоила преимущество.





Победа на чемпионате мира стала второй подряд для сборной США. В 2015 году американская команда обыграла в финале Японию 5:2.





Всего на счету США четыре победы на мундиале, что является рекордом среди всех сборных. У ближайшего преследователя — сборной Германии — два титула.





В матче за третье место сборная Швеции победила Англию 2:1.





Женские чемпионаты мира по футболу проводятся с 1991 года.



