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Определился победитель женского чемпионата мира по футболу

07.07.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная США обыграла в финале женского чемпионата мира команду Нидерландов 2:0 и стала победителем турнира.


Фото Reuters

Оба гола американки забили во втором тайме. На 62-й минуте Меган Рапино ударом с пенальти открыла счет, а через семь минут Роуз Лавель удвоила преимущество.

Победа на чемпионате мира стала второй подряд для сборной США. В 2015 году американская команда обыграла в финале Японию 5:2.

Всего на счету США четыре победы на мундиале, что является рекордом среди всех сборных. У ближайшего преследователя — сборной Германии — два титула.

В матче за третье место сборная Швеции победила Англию 2:1.

Женские чемпионаты мира по футболу проводятся с 1991 года.
 
 
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Сборная США обыграла в финале женского чемпионата мира команду Нидерландов 2:0 и стала победителем турнира.
 
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