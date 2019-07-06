Глава Администрации президента наконец показала мужа

Что известно о муже чиновницы? Она познакомилась с ним в молодости на соревнованиях (Наталья занималась волейболом, Леонид – баскетболом). До перевода чиновницы в Минск , ее супруг работал преподавателем физкультуры в Полоцком торгово-технологическом колледже. Чем он занимается теперь в столице – загадка.





В одном из интервью Наталья Кочанова рассказывала:





«Вероятно, не все семьи могут смириться с тем, что мать и жена жертвует ими ради работы. Моя семья привыкла к этому. Мы смеемся с мужем, что наша младшая дочь выросла практически без матери».





Она также отмечала:





«Я на серьезных должностях с того времени, когда младшая дочка еще в школу не ходила. Всегда, когда мне предлагали очередную работу, советовалась с мужем. Он ни разу не сказал «нет».









Глава Администрации президента также давала понять, что для ее мужа не составляет проблемы приготовить ужин для двоих, пока она задерживается на работе.





В Беларуси ситуации, когда крупные чиновники появляются на публичных мероприятиях со своими вторыми половинками, очень редки. По всей видимости, это не принято, в том числе, из-за примера первого лица. Его официальную жену давно не видели