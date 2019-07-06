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Глава Администрации президента наконец показала мужа

07.07.2019 20:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это случилось 3 июля. На возложение цветов к монументу Победы Наталья Кочанова пришла с внуками и… мужем. До этого Леонид Кочанов был в тени, руководитель президентской Администрации с ним на публике не появлялась.

Глава Администрации президента наконец показала мужа
Что известно о муже чиновницы? Она познакомилась с ним в молодости на соревнованиях (Наталья занималась волейболом, Леонид – баскетболом). До перевода чиновницы в Минск, ее супруг работал преподавателем физкультуры в Полоцком торгово-технологическом колледже. Чем он занимается теперь в столице – загадка. 

В одном из интервью Наталья Кочанова рассказывала: 

«Вероятно, не все семьи могут смириться с тем, что мать и жена жертвует ими ради работы. Моя семья привыкла к этому. Мы смеемся с мужем, что наша младшая дочь выросла практически без матери».

Она также отмечала: 

«Я на серьезных должностях с того времени, когда младшая дочка еще в школу не ходила. Всегда, когда мне предлагали очередную работу, советовалась с мужем. Он ни разу не сказал «нет».


Глава Администрации президента также давала понять, что для ее мужа не составляет проблемы приготовить ужин для двоих, пока она задерживается на работе. 

В Беларуси ситуации, когда крупные чиновники появляются на публичных мероприятиях со своими вторыми половинками, очень редки. По всей видимости, это не принято, в том числе, из-за примера первого лица. Его официальную жену давно не видели
 
Теги: Минск
 
 
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Это случилось 3 июля. На возложение цветов к монументу Победы Наталья Кочанова пришла с внуками и… мужем. До этого Леонид Кочанов был в тени, руководитель...
 
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