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На Мозырском НПЗ произошло возгорание
Источник материала: Партизан
Возгорание произошло 7 июля около 14.30, сообщает
На Мозырский нефтеперерабатывающий завод прибыло пять пожарных расчетов. Огонь был быстро потушен.
По словам очевидцев, горел кровельный материал.
Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.
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Возгорание произошло 7 июля около 14.30, сообщает chp24.by со ссылкой на очевидцев.
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