— Николай Иванович, вчера вы отказались по горячим следам комментировать игру с Брестом, сегодня скажете пару слов?





— Про игру я мог говорить и вчера. Это, на мой взгляд, была лучшая игра нашего клуба в этом сезоне. И это было на фоне Бреста — лидера чемпионата! Я после игр захожу в раздевалку и если считаю, что что-то надо добавить или сказать после главного тренера, говорю. Вчера мне было трудно подобрать слова, я сказал, что это надо забыть, желательно сегодня.





— Забыть что? Играли то хорошо.





— Если уж суперпорядочный и воспитанный Сергей Михайлович говорит про судейство… Чтобы не наговорить лишнего, вчера молчал. Забыть надо человека с фамилией вчерашнего арбитра и то, как он отработал. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба.









— То, как зрители провожали судей уже говорит о многом. Будет ли клуб подавать какие какие-то официальные документы в АБФФ?





— К сожалению, протесты по вопросам назначенных (неназначенных) пенальти не рассматриваются. Надеюсь на объективность руководства судейского комитета. Хотя ранее противоположные решения в зеркальных моментах этого арбитра в играх нашей команды предыдущее руководство одобряло...



