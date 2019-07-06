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Директор "Витебска": надо забыть человека с фамилией вчерашнего арбитра

07.07.2019 20:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор "Витебска" Николай Вайтюховский в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о судействе в матче с брестским "Динамо".

— Николай Иванович, вчера вы отказались по горячим следам комментировать игру с Брестом, сегодня скажете пару слов? 

— Про игру я мог говорить и вчера. Это, на мой взгляд, была лучшая игра нашего клуба в этом сезоне. И это было на фоне Бреста — лидера чемпионата! Я после игр захожу в раздевалку и если считаю, что что-то надо добавить или сказать после главного тренера, говорю. Вчера мне было трудно подобрать слова, я сказал, что это надо забыть, желательно сегодня. 

— Забыть что? Играли то хорошо. 

— Если уж суперпорядочный и воспитанный Сергей Михайлович говорит про судейство… Чтобы не наговорить лишнего, вчера молчал. Забыть надо человека с фамилией вчерашнего арбитра и то, как он отработал. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба. 


— То, как зрители провожали судей уже говорит о многом. Будет ли клуб подавать какие какие-то официальные документы в АБФФ? 

— К сожалению, протесты по вопросам назначенных (неназначенных) пенальти не рассматриваются. Надеюсь на объективность руководства судейского комитета. Хотя ранее противоположные решения в зеркальных моментах этого арбитра в играх нашей команды предыдущее руководство одобряло...
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Директор "Витебска" Николай Вайтюховский в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о судействе в матче с брестским "Динамо".
 
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