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Названа новая версия таинственного исчезновения Boeing MH370
Источник материала: Партизан
Причиной таинственного исчезновения Boeing MH370 могло стать то, что на борту самолета был угонщик.
Как передает
Отмечается, что он мог заранее спланировать уничтожение лайнера.
Как рассказал авиационный эксперт Тим Термини, существуют четыре версии трагедии - захват членами экипажа, злоумышленник, пробравшийся на борт, пассажир-захватчик, либо работа наземных служб.
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Причиной таинственного исчезновения Boeing MH370 могло стать то, что на борту самолета был угонщик.
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