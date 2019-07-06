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Армения и Беларусь могут на порядок увеличить товарооборот – Саркисян

07.07.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Товарооборот Армении и Беларуси не соответствует потенциалу двух стран, и может быть увеличен на порядок, считает президент Армении  Армен Саркисян.

"Для меня $50 млн (товарооборот в 2018 году - ИФ) - это не только не предел, это ничто, потому что я вижу потенциал, который намного выше, чем то, что у нас есть.(…) У  нас может быть спокойно на порядок выше (товарооборот – ИФ), на порядок в математике означает в десять раз", - сказал Саркисян в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в эфир в воскресенье.

По его словам, страны могут активизировать сотрудничество благодаря взаимодействию в сфере высоких  и новых технологий. "Здесь наше сотрудничество может быть очень эффективным ", - отметил Саркисян.

Кроме того, продолжил президент, перспективно сотрудничество двух стран в сфере АПК. Он полагает, что Армения и Беларусь также могут вместе выходить на рынки третьих стран, создавать совместные предприятия.

Саркисян в в рамках визита в Минск посетил церемонию закрытия Европейских игр. Кроме того, он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, и посетил Парк высокий технологий.

 
Теги: Минск
 
 
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Товарооборот Армении и Беларуси не соответствует потенциалу двух стран, и может быть увеличен на порядок, считает президент Армении  Армен Саркисян.
 
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